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俄羅斯入侵烏克蘭
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澤倫斯基：烏俄談判是唯一選擇 恐不與蒲亭會談

2022/4/5 16:45
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（中央社利維夫5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，儘管烏克蘭與俄羅斯舉行談判的可能性目前面臨「挑戰」，但對他的國家而言，與俄國談判是「唯一選擇」。

澤倫斯基也在烏克蘭國營電視台播出的談話中指出，他與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能不會親自舉行會談。

另一方面，蒲亭最親近幕僚之一的麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，聲稱俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）處決平民的指控，是烏克蘭及西方的造假宣傳產品，意在詆毀俄國。

麥維德夫曾在2008至2012年間擔任俄國總統，目前任職俄羅斯聯邦安全會議副主席。他指出：「這些是偽製品，由烏克蘭宣傳中的憤世嫉俗想像所製成。它們是為了巨額金錢而編造出來。」

布查鎮位於烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊。烏克蘭當局指控，俄羅斯軍隊在當地大屠殺，有超過300名平民喪命。

澤倫斯基昨天在當地表示，這起慘案將被世界視為種族滅絕罪行。歐洲聯盟（EU）和美國都考慮對俄國加強制裁。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110405

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