台積電赴日設廠 熊本機場洽詢華航等盼直航台北

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（中央社東京6日綜合外電報導）台灣晶圓大廠台積電與日本索尼集團合資在日本熊本縣菊陽町興建晶圓廠，預定2024年投產。熊本機場目前正向華航等多家台灣航空公司洽詢，盼開設台北直飛熊本航班。

日本地方報紙「熊本日日新聞」報導，目前熊本機場與台灣間的定期航班只有高雄線，現在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停飛中。

經營熊本機場的熊本國際機場公司考量高雄與台積電總公司所在的新竹有一段距離，為了提升便利性，認為有必要開設台北與熊本間定期航班。

去年11月台積電宣布在熊本縣菊陽町設廠時，熊本縣已和經營高雄飛熊本航線的華航交換意見，也和多家台灣航空公司洽詢，希望能儘快開設台北直飛熊本航線。

台積電將在4月中動工興建工廠，2024年投產，預料屆時人流與物流都會增加，熊本國際機場公司看準與台灣間的貨運航班，也正在研議機場所需的必要設施。

另外，熊本機場預定2023年春季將啟用新航廈，將國內線與國際線整合在一起。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110406