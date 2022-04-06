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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍飛彈攻擊 外國貨輪停泊馬立波遭擊沉

2022/4/6 17:32
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）多米尼克海事管理局表示，一艘多米尼克註冊貨輪停泊在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）期間，遭到俄軍飛彈攻擊後，貨輪已於5日沉沒。

多米尼克海事管理局（Dominica Maritime Administration）表示，阿茲堡號（Azburg）最初於4月3日被兩枚飛彈擊中，據信當時船上並無貨物。

多米尼克海事局在聲明中說：「4月4日，當地晚間約10時40分，那艘貨輪遭俄軍炮火猛烈攻擊。俄軍前一天就曾蓄意兩度攻擊那艘船。」

「船員通報遭到砲擊、轟炸且屢次遭飛彈擊中，輪機房著火。」

多米尼克海事局表示，12名船員中有一人需要接受治療，其他人撤往附近其他船隻。

俄羅斯官員未立即回應置評請求。莫斯科當局先前表示，在對烏克蘭去軍事化的「特別行動」中，不會以平民作為攻擊目標。

多米尼克海事局表示，那艘貨輪於5日凌晨沉沒，可能造成港口航行阻礙，且俄軍「無差別砲擊貨輪上無處躲藏的平民船員，行徑低劣至極」。

烏克蘭海事管理局一名高級官員5日稍早表示，根據初步資訊，那艘船被俄羅斯海軍飛彈擊中。路透社無法獨立證實船隻沉沒細節。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110406

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