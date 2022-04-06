俄國利用日本VPN增逾4倍 疑民眾規避網路鎖國

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（中央社東京6日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後政府強化管制言論，阻擋國內民眾使用網路社群平台（SNS）。日本提供免費VPN跳板的筑波大學發現俄羅斯用戶增加逾4倍，可能來自想「翻牆」的俄國網友。

日本朝日新聞報導，筑波大學提供的免費VPN Gate服務，自俄羅斯入侵烏克蘭後，來自俄羅斯的連線增加4倍以上。

筑波大學客座教授登大遊統計，今年1月到2月間，從俄羅斯連線筑波大學VPN（虛擬私人網路）的用戶約17萬人，而從2月15日起的1個月內則暴增到72萬2000多人。俄羅斯從2月24日起對烏克蘭發動軍事入侵。

筑波大學VPN的所有用戶中，俄羅斯用戶所占比例也從原本1月的1.6%左右，增加到3月的7.7%。

因為使用筑波大學VPN不需要註冊，這項統計是從用戶的IP位址進行推計。

報導指出，VPN通常是企業或學校等單位，為了設置專用網路而使用的方式，但若透過外國的VPN伺服器連網，就可以成為跳板，在俄羅斯國內也如同在外國一般，許多人利用VPN來「翻牆」，規避網路管制。

專家分析，俄羅斯正逐漸成為「網路鎖國」，可能是國內民眾為了得知烏克蘭的實際情形，開始有人採取行動。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110406