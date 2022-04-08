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中國運-9機現沖繩南方太平洋上空 日機緊急升空

2022/4/8 03:02（4/8 07:35 更新）
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日本防衛省表示，7日發現一架中國運9通信對抗機飛航在沖繩南方的太平洋上空。圖為運9同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
日本防衛省表示，7日發現一架中國運9通信對抗機飛航在沖繩南方的太平洋上空。圖為運9同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本防衛省表示，7日發現一架中國的運-9通信對抗機飛航在沖繩南方的太平洋上空，日本自衛隊戰機緊急升空因應。這是日本首度對同型機採取因應領空遭侵犯措施。

日本朝日新聞報導，日本防衛省表示，這架中國的運-9通信對抗機從上午到下午在沖繩縣與那國島、石垣島、宮古島的南方太平洋上空朝東方飛行後折返，朝西方飛行。日本航空自衛隊的戰機持續監視。這架中國運-9通信對抗機未侵犯日本領空。

報導說，在與那國島，本月1日起航空自衛隊展開為了監視上空的移動式雷達運轉。此外，日本陸上自衛隊也計畫2023年度新設電子戰部隊。

台灣的空軍今天晚間公布西南域空情動態，今天共有2架次中共殲-11機、1架次運-9通信對抗機、1架次運-8遠干機侵擾台灣防空識別區。空軍以派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等方式應處。（編輯：楊昭彥）1110408

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