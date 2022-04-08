日本首度調查 約4.5%民眾常感孤獨30多歲最多

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府鑒於有聲音認為COVID-19疫情擴大催化自殺，今天公布首度進行的「孤獨．孤立」問題實態調查結果，顯示約4.5%的受訪者常有孤獨感，且多為年輕人，又以30多歲者最多。

日本每日新聞報導，回答「屢屢出現．常有」孤獨感者中，以30多歲有7.9%常感孤獨最高，其次是20多歲的7.7%、40多歲的5.6%、50多歲的4.9%；最低的則是70多歲的1.8%。

若以性別來看，男性常感孤獨者有4.9%，女性為4.1%。

常感孤獨者中又以回答失業、從事派遣工作，以及身心健康狀態不佳者較多；此外年收入越低者，感到孤獨的比例也越高。

另一方面，「幾乎沒有」感到孤獨的受訪者占38.9%，「完全沒有」感到孤獨為23.7%。

調查也詢及受訪者與他人的交流情形，與不同住處的家人或朋友「完全沒有交流」者為11.2%；因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）減少與他人見面或溝通者有67.6%。

與這項調查相關的日本福祉大學社會福祉學教授齊藤雅茂表示，感到孤獨的人已達到一定的規模，通常會認為孤獨與孤立問題是高齡者的問題，但這次調查確認在年輕世代中也有嚴重的孤獨問題。

這項調查實施期間為去年12月到今年1月，訪問2萬名16歲以上民眾，有1萬1867人作答。（譯者：顧荃/核稿：陳正健）1110408

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