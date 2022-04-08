烏東鐵路線遭俄攻擊 列車停駛逃離民眾滯留火車站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭鐵路公司執行長卡梅辛說，烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線今天遭到俄軍攻擊，負責載運撤離民眾的列車被迫停駛，民眾暫時移往車站等待轟擊結束。

法新社報導，卡梅辛（Oleksandr Kamychin）在通訊軟體Telegram上發文說：「敵軍對頓內茨克線（Donetsk）巴爾本科沃站（Barbenkovo）旁邊的一條鐵路線發動攻擊。」

他指出，對於仍在烏克蘭控制之下的烏東城市「斯拉揚斯克（Slavyansk）、克拉莫托斯克 （Kramatorsk）與利曼（Lyman）等地來說，這是外逃的唯一鐵路線」。

卡梅辛說，這條鐵路線是「今日數以萬計民眾逃命的救生索」。

根據卡梅辛，斯拉揚斯克與克拉莫托斯克有3列火車受阻。

他說：「我們正在等待轟擊行動停止，以釐清現場狀況。搭乘這些火車的乘客已移到火車站內，直到狀況釐清為止。」

烏克蘭當局預期俄軍將發動攻擊，呼籲烏東民眾儘快撤離。烏東地區盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天說，俄軍「試圖切斷所有可能撤出民眾的路線」，現在是民眾可以逃離的「最後機會」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110408