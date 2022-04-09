韓國赴台搜救直升機失事 尋獲失蹤隊員遺體

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國海洋警察廳日前派遣直升機前往台灣搜救失蹤船員，但直升機在返程墜入韓國最南端濟州道的馬羅島外海，釀2死1失蹤，今天尋獲失蹤機組人員遺體。

韓聯社報導，濟州地方海洋廳表示，海警隊今天凌晨5時15分發現失事直升機殘骸，海軍在上午11時9分左右展開深潛搜索，約11時18分在水深58公尺處的直升機殘骸中發現一具遺體，確認為失蹤機組人員。

這架隸屬韓國海洋警察廳的直升機原定載送搜救人員至台灣外海後飛返釜山，但起飛後不久發生事故，8日凌晨1時32分墜入馬羅島西南方370公里處外海，當時機上共有4名機組人員，先獲救的3人中2人殉職。

直升機失事原因目前仍不清楚，海警初步分析判斷，因天氣惡化導致墜機的可能性不高，生還的47歲駕駛、殉職的51歲副駕駛都是有20多年飛行經驗的資深人員，也不太可能因操作不熟練失事。

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當局表示，失事的S-92機種直升機在韓國國內共有5架，海警廳所屬的2架之前皆未發生過事故，且失事直升機今年3月12日才剛進行定期檢查。詳細失事原因仍待判讀黑盒子後分析結果。

這架直升機載送人員支援的搜救行動目前仍在進行中。一艘載著6名韓國人的船隻KYOTO 1號日前在台灣西部海域失蹤，韓國海警今早又派遣3000噸級警備艦前往搜尋，目前找到2具遺體已確定是船上人員。（編輯：陳惠珍）1110409