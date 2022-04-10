老友蒲亭入侵烏克蘭 義大利前總理難掩失望悲傷

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（中央社羅馬9日綜合外電報導）義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）今天表示，他的老友俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭行徑，讓他「深感失望和悲傷」。

貝魯斯柯尼在他的右翼「義大利前進黨」（Forza Italia）羅馬公開集會上表示：「我不能也不想隱藏我對蒲亭的行為深感失望。」義大利前進黨是支持現任總理德拉吉（Mario Draghi）政府的更泛聯盟的一部分。

85歲的億萬富豪貝魯斯柯尼接著說：「大約20年前我就認識他，對我來說，他始終似乎是一位民主且和平人物。」

貝魯斯柯尼曾於1994至2011年期間3度擔任義大利總理，此前他一直避免公開批評蒲亭。

貝魯斯柯尼掌權期間，與蒲亭維持友好私人關係，甚至還邀請蒲亭到他位於薩丁尼亞島（Sardinia）的豪華別墅度假。

貝魯斯柯尼說：「面臨布查鎮（Bucha）和其他地方屠殺平民的恐怖，真實戰爭犯罪，俄羅斯無法推卸它的責任。」（譯者：劉學源）1110410