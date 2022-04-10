賓州聯邦參議員初選激烈 川普表態挺外科醫師奧茲

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普今天表態支持知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）參選賓州聯邦參議員。奧茲是以共和黨籍身分參選，賓州這場選戰攸關參院誰屬，各界密切關注。

川普在聲明中表示：「奧茲醫師聰明、堅韌、絕不會讓你失望；因此，我全心全意挺他。」

賓州這場選戰可能決定聯邦參議院由哪黨掌控，也攸關總統拜登的政策命運。爆量參選人投入選戰希望拿下這席，接替即將退休的共和黨籍議員杜美（Pat Toomey）。

奧茲在聲明中指出，川普「知道我們要更替送去華府的人有多重要，我準備奮戰」。

「感謝他支持，我也很自豪能贏得他的支持。」

共和黨賓州參議員參選人目前以奧茲和前對沖基金經理人麥考米克（David McCormick）民調領先，近期民調顯示，奧茲和麥考米克贏得5月17日共和黨初選的機率不相上下。

民主黨方面，賓州進步派副州長費特曼（John Fetterman）和溫和派聯邦眾議員藍姆（Conor Lamb）呈現五五波態勢。

川普2021年2月因煽動川粉攻擊國會山莊而遭到彈劾，杜美是投票支持定罪的7位共和黨聯邦參議員之一。最後，參院有57票認為有罪、43票認為無罪，未能達到定罪所需的2/3多數。

奧茲以主持「奧茲醫生秀」（The Dr. Oz Show）而家喻戶曉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110410