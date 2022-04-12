印度纜車意外釀3死 空軍公布驚險救援畫面

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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度東部山區纜車相撞意外，救援行動經過逾40個小時後終於在今天結束，事件導致3人死亡、10餘人受傷，印度空軍也公開了直升機救人的驚險影片。

印度時間10日下午4時30分（約台灣時間晚上7時）左右，加爾克漢德省（Jharkhand）狄奧格哈爾縣（Deoghar）的崔古特山丘（Trikut hill）有2輛纜車因「技術問題」在半空中相撞，纜車系統因而停擺。

狄奧格哈爾縣縣長巴詹特里（Manjunath Bhajantri）今天下午2時50分左右在推特發文說：「救援行動結束，剩下的13名受困者全數安全獲救。」

救災單位表示，事發時約有70人受困半空中，考慮到地形問題，協調軍方派出兩架直升機進行救援，但每天的行動都必須在天黑後停止。

最後一批獲救者在半空中待了40多個小時，救援人員以無人機為他們運送食物及飲水。

一名獲救者在接受當地電視台訪問時說，天黑後他感到萬分驚恐，只能向上天祈禱；另一名獲救者說，她和家人一度以為再也回不了家，獲救後才真正體會活著的美好。

印度空軍公布了直升機救人的畫面，可以見到受困者身穿吊具，一個一個被拉上直升機，還有1名男童被軍人抱著在半空中，身體不斷旋轉，場面驚險。

事件計造成3人死亡、10餘人受傷；3名死者當中，2人在直升機運吊過程中不幸墜落地面，另一人是在獲救後送醫傷重不治。

根據加爾克漢德省觀光廳資料，崔古特纜車是印度最高的纜車系統，架設於海拔392公尺的山丘上，全線長度766公尺，通往一座印度教寺廟。

纜車操作人員在事發後立即逃走，加爾克漢德省省長索仁（Hemant Soren）已下令對事件展開調查。（編輯：林憬屏）1110412