索羅門反政府抗爭 中國大使館部署武力遭拒

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（中央社記者丘德真雪梨13日專電）據澳洲廣播公司掌握外流文件顯示，索羅門群島（Solomon Islands）去年11月反政府抗爭結束後，中國隨即要求索國准許中國大使館部署武力。不過這項要求遭索國政府拒絕。

澳洲廣播公司（ABC）12日報導，據掌握外流文件顯示，中國駐索國大使館於2021年12月3日致函索國政府，要求准許自中國進口1支7.62mm狙擊步槍、2支機關槍、10支9mm手槍、10支5.8mm步槍、5680發子彈及多項軍警裝備至索國，以提供中國駐索國大使館保安用途。

ABC指外流文件提到，中國要求索國准許10名配備「必要輕型武裝」的中國便衣安全人員進入索國，以保護中國駐索國大使館及外交人員。這些新增的安全人員將會持外交護照，並且是具有正式「官員身分」的「外交隨員」。

文件也提到，中國駐索國大使館新增安全人員的職務，將包括維護大使館內部安全，以及在大使館以外執行必要的隨扈任務。

ABC說，中國駐索國大使館向索國政府發出信函的時間，正好是索國反政府抗爭平息一個多星期後。在索國爆發反政府抗爭期間，有多家中國企業遭到攻擊。

ABC指出，索國去年爆發反政府抗爭，部分原因是當地民眾不滿總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）所領導政府於2019年與台灣斷交，轉而與中國建交。此外，爆發反政府抗爭的其他原因，包括索國不同種族之間的緊張關係，以及國內經濟不景氣等問題。

ABC提到還有另一份外流文件，是由索國外交事務暨外貿部次長貝克（Collin Beck）署名的備忘錄，內容顯示，該部因考慮2021年11月24日至26日「暴動」期間，政府無法保證中國大使館及全體大使館人員的安全，因此不反對中國大使館提出有關部署武力的要求。

ABC指出，貝克在有關備忘錄坦承，要是中國駐索國大使館的要求獲得批准的話，將會是「設下令人難過的先例」。

ABC報導，據多位不具名索國官員表示，蘇嘉瓦瑞所領導的內閣隨後駁回中國駐索國大使館的要求。不過，相關不具名索國官員拒絕向ABC透露其他詳情。

報導說，索國政府一般不會批准外國駐當地大使館或領使館部署武力，如澳洲派往索國支援的警力，也是接受皇家索羅門群島警察所指揮，而非由澳洲駐索國大使館指揮。

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ABC也提到，上述兩份外流文件均由一個名為「透明公僕」（Public Servants for Transparency）的索國匿名團體提供。這個團體向ABC表示，他們在索國多個政府部門都有支持者，未來還會繼續爆料。

針對有關外流文件，蘇嘉瓦瑞辦公室向ABC發出聲明表示譴責，並指索國政府致力維持國內穩定。（編輯：陳惠珍）1110413