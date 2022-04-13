紐約市長上任百天遇地鐵槍擊案 警務改革再遇挑戰

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紐約市布魯克林區地鐵站12日上午發生槍擊案，嫌犯在地鐵車廂內觸發煙霧彈後開火，造成10人中彈，大批警消人員聚集在地鐵站入口。（美聯社）

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（中央社紐約12日綜合外電報導）警察出身的亞當斯競選紐約市長時，矢言讓這座大都會免受槍枝暴力所苦；但在上任的第102天，他讓市民免除恐懼的努力再遇挑戰：槍手在地鐵車廂內濫射，造成10人中彈。

亞當斯（Eric Adams）面臨的挑戰，是要在紐約市民對犯罪的焦慮與對警局的不信任間取得平衡。紐約現在雖已是美國最安全的城市之一，比起1990年代亞當斯仍在市警局一步步往上爬的時期安全許多，但民主黨籍的亞當斯上任後，卻部分恢復了共和黨籍前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）時期的強硬執法手段，包括取締在公共場所飲酒等較輕微的「生活品質」犯罪，以及恢復2020年解散的便衣警察部隊等等。

民權團體擔心警察可能又會再不成比例地鎖定窮人、非裔以及拉美裔，為了消除他們的疑慮，亞當斯提及自己身為非裔、在布魯克林區最貧窮角落長大的經歷。

61歲的亞當斯選市長時的廣告，放了張他身穿警察制服的舊照片，他在廣告中說：「我當警察是為了扮演我們之間的橋梁，從內部對抗系統性的種族歧視。為了復興我們的城市，紐約人必須覺得安全，確保孩子們玩耍時不會被流彈波及。」

從亞當斯元旦上任截至上週，紐約市共有363人遭槍擊，較去年同期增加約9%，性侵案增加17%，攻擊事件增加近20%，搶劫增加48%，凶殺案較去年初減少11%，至今103起。

其中部分案件成為媒體頭條：一名女子2月在時報廣場（Times Square）地鐵站被推落月台致死；一名男子在現代藝術博物館（Museum of Modern Art）刺傷兩名員工；而上週，亞當斯陪伴一位母親露面，她的12歲愛子，正是被亞當斯競選廣告提及的流彈擊中身亡。

今天地鐵槍案發生當下，正在車站附近準備接弟弟下課的20歲男子塔赫（Haitham Taher）說，他覺得警察沒用，「讓人覺得沒受到保護。如果停車違規，他們會馬上逮捕你，但如果有人有槍，他們好幾小時都不會有動作」。

截至今晚，地鐵槍案過了約11小時後，犯案的槍手仍然在逃。

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成立反槍部門時，亞當斯表示，員警會接受額外訓練，配備隨身攝影機，穿著制服而非著便衣。至今這個部門共依非法持槍罪逮捕26人，但更常以較輕微的罪名進行逮捕，包括持假身分證件等等。

也打著「住屋可負擔」政見競選的亞當斯曾說同情居住在「不人道」環境的人，但街友與倡議人士卻說，這項政策只是為了掩蓋隨處可見的貧窮現象，還說整頓行動殘酷且起不了效用，讓認為街道比庇護所安全的人輾轉流離。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110413