烏克蘭否認怠慢德總統 但盼總理到訪提供武器

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（中央社柏林13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問阿列斯托維奇今天對怠慢德國總統一事提出解釋，並表示基輔希望德國總理蕭茲（Olaf Scholz）到訪，以承諾提供更多武器。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）昨天承認，他曾提議和歐洲聯盟其他國家領袖一同訪問烏克蘭，但被基輔當局拒絕。

史坦麥爾不受烏克蘭歡迎，在德國被普遍視為外交羞辱。他最近因為在擔任外長期間對俄羅斯太過傾向和解，而表示歉意。

阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，澤倫斯基無意冒犯德國。

阿列斯托維奇表示：「我認為主要論點有所不同。我國總統期盼德國總理來訪，如此一來他（蕭茲）可以做直接的實際決定，包括供應武器。」

烏克蘭總統幕僚長的顧問李希成科（Serhiy Leshchenko）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時也否認報導所說，澤倫斯基拒絕史坦麥爾到訪。

德國總統只是虛位元首，並不直接領導聯邦政府，不享有實際的行政權。而總理為政府首腦，決定國家大政方針。

阿列斯托維奇表示，烏克蘭港市馬立波（Mariupol）和烏克蘭東部平民的命運「寄託在德國可以提供給我們的武器上」，但德國尚未就這點給予承諾。

阿列斯托維奇說，時間寶貴，因為「等不到坦克的每一分鐘…喪命、被強暴、被殺害的就是我們的孩子」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110413