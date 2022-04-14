密西根州白人警察槍殺非裔男 民眾上街示威

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（中央社大急流城13日綜合外電報導）美國密西根州大急流城（Grand Rapids）警方公布一名白人警察槍殺一名年輕非裔男子的相關影片後，數十名抗議者今天傍晚聚集在當地市中心進行示威。

這起槍殺事件發生在4日，有4段影片存證，其中一段影片顯示，一名警察示意26歲的里奧亞（Patrick Lyoya）停下車子，但里奧亞開始逃跑，接著兩人扭打起來，然後警察壓在里奧亞的後背上，且似乎朝他頭部開槍。

法新社報導，警察向里奧亞開槍之前，兩人在地上扭打，似乎是為了搶奪警察的電擊槍。這名警察的姓名尚未公布。

電視畫面顯示，約有50至100名抗議者聚集在大急流城市中心，手舉「黑命關天」（Black Lives Matter）的標語牌，口中高呼「沒有正義，就沒有和平」。

大急流城警察局局長斯溫斯楚姆（Eric Winstrom）今天在記者會談到這起事件表示：「我認為這是一場悲劇。」警察槍殺里奧亞的影片也在記者會上公布。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，溫斯楚姆還說，除非遭刑事起訴，否則這名警察的身分不會公開，目前他正帶薪休假，警察職權暫停。密西根州警方已就此案展開刑事調查。

里奧亞的家人聘請民權律師克魯普（Benjamin Crump）代理訴訟，他正努力促使涉案警察被開除和起訴。

克魯普表示：「影片清楚顯示，這是對一名手無寸鐵的非裔男子使用不必要、過度且致命的武力，這名非裔男子在遭遇警方時，不知如何是好，極度擔心自己的生命安全。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110414