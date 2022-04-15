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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

援助烏克蘭 日本最快下週決定派自衛隊運輸機

2022/4/15 10:33
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）為援助遭俄羅斯入侵的烏克蘭，日本內閣會議最快下週決定本月內派遣自衛隊運輸機赴烏克蘭鄰國，協助運送救援物資。有日媒報導，自衛隊運輸機的派遣可能為期一年。

共同社14日根據多名日本政府相關人士報導，政府預計4月內派出自衛隊運輸機，將人道救援物資運送至烏克蘭鄰國。這是應聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）的請求，基於聯合國維持和平活動（PKO）協力法進行人道上的國際救援活動。

日本自衛隊運輸機從境內出發後，會將儲備於阿拉伯聯合大公國（UAE）的人道救援用毛毯、睡墊等物資運送至波蘭、羅馬尼亞等地。

「產經新聞」報導，防衛省幹部表示，派遣自衛隊運輸機展開人道救援的行動將持續到戰爭結束後的重建支援，預估為期約一年。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今超過7週，超過470萬烏克蘭人逃到國外。

日本政府3月起援助烏克蘭，以航空自衛隊的運輸機將自衛隊所擁有的防彈背心等裝備運送至波蘭，供烏克蘭使用。（編輯：郭中翰）1110415

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