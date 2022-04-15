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全球最大價值176億 德國沒收俄寡頭超級遊艇

2022/4/15 15:02
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（中央社柏林14日綜合外電報導）警方消息人士今天說，德國正式沒收俄羅斯頂級富豪尤斯馬諾夫擁有的、價值6億美元的全球最大超級遊艇，這是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，柏林當局對莫斯科祭出制裁的一環。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，這艘長156公尺的超級遊艇「迪爾巴號」（Dilbar），價值估達6億美元（約新台幣176億元）。

自去年10月起，這艘遊艇就一直停泊在漢堡一處修船廠維修。

德國海關先前已盯上這艘遊艇數周，但由於所有權的爭議，一直無法正式沒收遊艇。

德國聯邦司法警察機關指出，儘管迪爾巴號超級遊艇隱匿在海外公司名下，歷經漫長的調查後，最後查明遊艇的擁有者是尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）的妹妹伊斯梅洛夫（Gulbakhor Ismailova）。

歐洲制裁俄羅斯頂級富豪與他們的家人，而俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫與他的妹妹都遭鎖定。

警方在社群媒體推特（Twitter）上說：「這艘豪華遊艇現在列入制裁，因此將在漢堡遭到沒收。」

68歲的尤斯馬諾夫在2021年「星期日泰晤士報」（Sunday Times）英國富豪榜中排名第6。

英格蘭足球超級聯賽艾佛頓隊（Everton）13日中止與尤斯馬諾夫擁有持股的數家公司簽署的贊助合約。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110415

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