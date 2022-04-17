莫斯科號沉沒後倖存官兵首露面 俄海軍司令會見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯國防部16日發布海軍總司令葉夫梅諾夫上將會見飛彈巡洋艦莫斯科號官兵的影片，這是該艦沉沒之後，艦上倖存官兵首次露面。

據路透社報導，俄羅斯國防部發布一段長26秒的影片，畫面顯示葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）和另兩名官員在一處閱兵場，檢閱大約100名水兵，他們還上前與一名水兵交談。

英國廣播公司（BBC）則報導，檢閱地點在克里米亞半島（Crimea）港口城市塞凡堡（Sevastopol）。莫斯科號（Moskva）是俄國海軍黑海艦隊旗艦，這次沉沒據稱重創了俄軍士氣。

俄羅斯國防部14日晚間宣布，莫斯科號因彈藥爆炸引發火災，而後在天候惡劣的海上沉沒。烏克蘭則表示，烏方用兩枚海王星（Neptune）飛彈擊沉了該艦。

俄羅斯於事發後宣稱，艦上官兵已被送到塞凡堡。國防部發布影片，則是首次提供他們倖存的證據。至於這次檢閱是何時舉行的，尚不得而知。

葉夫梅諾夫在影片結尾表示，這些官兵目前留駐塞凡堡基地，將繼續在海軍服役。

俄羅斯並未公布是否有任何人員傷亡。一名未具名的美國官員告訴路透社，美方相信有傷亡。

烏克蘭宣稱，莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）在艦上身亡，但BBC無法證實這一說法。

這艘排水量1萬2490噸的巡洋艦，是二次世界大戰以來俄羅斯在戰鬥中遭擊沉的最大軍艦，也是俄軍入侵烏克蘭至今，俄方損失的第二艘主要船艦。

2月24日俄羅斯入侵烏克蘭第一天，莫斯科號向防衛黑海蛇島（Snake Island）的一小群烏軍邊防部隊喊話，要他們投降，遭烏軍透過無線電以粗口回絕。莫斯科號也因此臭名遠揚。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110417