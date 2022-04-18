更多編輯台推薦新聞：
鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

長程輪擱淺美國東岸逾月 終於脫困浮起

2022/4/18 02:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）3月13日晚間在美國維吉尼亞州切薩皮克灣擱淺後，今天終於脫困並重新浮起。

法新社引述美媒說法報導，這艘船已於今天早上7時（格林威治標準時間11時）左右被移走。此前船上的近5000個貨櫃中，近500個已完成卸載，此舉旨在減輕船身重量，並利用本周末滿月的漲潮，幫助這艘龐然大物順利脫困。

3月13日晚間，準備進入更深水域的長程輪因偏離航道，在距離海岸數百碼之處擱淺。

數週以來，美國海岸防衛隊一直在拖船和挖泥船協助下，努力試著移動長程輪。「卡船」現場也吸引許多觀光客聚集在岸邊爭睹。

長程輪船身長約335公尺，能載運近1萬2000個貨櫃，是在切薩皮克（Chesapeake）水域航行的眾多船隻之一。

切薩皮克是一個巨大河口，兩岸為巴爾的摩市（Baltimore）和維吉尼亞港（Port of Virginia），在美國東岸最重要港口中分別排名第2和第3。（譯者：施施）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載