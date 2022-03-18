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長榮女大生母孤身出庭淚求判死 梁育誌才首次致歉
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長程輪擱淺美國近5天 長榮找來長賜輪救援團隊

2022/3/18 17:56（3/18 18:26 更新）
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長榮海運公司貨櫃船「長程輪」於美東時間13日晚間在美國巴爾的摩受困。（美聯社）
長榮海運公司貨櫃船「長程輪」於美東時間13日晚間在美國巴爾的摩受困。（美聯社）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）長榮海運公司（Evergreen Marine Corp）貨櫃船長程輪（Ever Forward）擱淺在美國巴爾的摩已近5天，為此已找來去年拯救長賜輪（Ever Given）的公司來協助脫困。

美聯社報導，長程輪自美東時間13日晚上以來受困巴爾的摩附近的切薩皮克灣（Chesapeake Bay）至今，為此長榮海運已再度聘請海事救援公司Donjon-Smit前來相助。

Donjon-Smit是Donjon Marine Co與Smit Salvage Americas的合資公司。Smit Salvage是荷蘭疏浚公司Boskalis的子公司，去年3月曾協助長賜輪結束因在蘇伊士運河6天的擱淺事件。

這家公司最近也獲聘僱解救上月在歐洲失火、載有約4000輛豪華車的Felicity Ace貨輪。

馬里蘭州港務局執行董事陶艾爾（William P. Doyle）17日推特發文表示，Donjon-Smit團隊正與造船工程師、潛水員以及美國海岸防衛隊（US Coast Guard）合作，目前沒有燃油外洩或明顯的船體受損，進出巴爾的摩的貿易航運也未受中斷。

根據彭博編制的地圖數據，掛有香港區旗、334公尺長的長程輪原定13日晚間從巴爾的摩航向維吉尼亞州的諾福克（Norfolk），未料在離開巴爾的摩港的席格特（Seagirt）碼頭後，擱淺在華盛頓附近的馬里蘭州的切薩皮克灣。

國際物流公司飛捷博（Flexport）海洋貿易航線管理主任史傳（Nathan Strang）表示，救援時間表可能相當樂觀，和長賜輪相比，長程輪的情況相對良好。

史傳說，這艘船目前沒有阻塞交通，或許會引起「困擾及沮喪」，但不太可能像一年前的長賜輪那樣擾亂全球貿易。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110318

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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