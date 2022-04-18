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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

奧地利總理：蒲亭認為俄羅斯即將贏烏克蘭戰爭

2022/4/18 12:01
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（中央社維也納17日綜合外電報導）奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）認為他即將打贏烏克蘭這一仗。

內哈默告訴美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press），他無法充分解釋蒲亭這麼想的理由，但他說蒲亭有「自己一套邏輯」。

內哈默還說，蒲亭「向我傳達他各項關切的清楚訊息」，而他似乎充分了解當地局勢發展。

「我認為他目前有自己一套邏輯，他認為有必要打這場戰爭來取得俄羅斯聯邦的安全保證。他不信任國際社會，他把（烏克蘭東部）頓巴斯（Donbas）地區的種族滅絕怪罪給烏克蘭人。所以呢，這麼說吧，他目前活在自己的世界中，但我認為他知道烏克蘭當前的情況。」

內哈默表示，蒲亭在他們面對面會談中，改以德語警告說，這場戰爭快一點結束會比歹戲拖棚要好得多。

奧地利總理內哈默11日在莫斯科與蒲亭會面，成為2月24日烏克蘭爆發戰爭以來第一位與蒲亭見面的歐洲國家領袖。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110418

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