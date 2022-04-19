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聯合國：未來幾週內烏國境內可望人道停火

2022/4/19 11:27
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（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯今天表示，烏克蘭與俄羅斯部隊在烏國基於人道的停火目前暫時未見，但有可能在未來幾週內實現。

葛瑞菲斯（Martin Griffiths）是在紐約的聯合國總部對記者做簡報時，做出這樣的評論。他試圖在烏克蘭當地安排雙方停火，好讓絕望的平民能從戰亂地區撤出，同時提供迫切需要的援助。

俄羅斯對烏克蘭的侵略，是歐洲國家1945年以來所受到最大的攻擊，已經造成數以千計的死傷。根據國際救援委員會（International Rescue Committee, IRC），估計烏克蘭境內有超過700萬人流離失所，急需幫助。

葛瑞菲斯這個月與俄羅斯、烏克蘭的高階官員會面，討論聯合國對於人道停火的「想法」，以及改善通報系統讓俄烏雙方知道撤離及人道援助的行動。

他說：「顯然，我們還未看到俄羅斯這一方有基於人道而停火的作法。我得到許多這方面的資料，而他們也不斷承諾會把那些提案的細節回報給我。」

葛瑞菲斯說：「現在，如果我能代替俄羅斯當局發言的話，我得說他們並未把在當地停火視為優先的議題。停火目前還看不到，未來幾週或許可以，也可能需要更久的時間。」

葛瑞菲斯表示，他本週將到土耳其，和土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及其他官員討論主持烏克蘭及俄羅斯人道會談的可能性。

他說：「土耳其向來有能力向俄、烏兩國表明，該國是可貴且合適的會談主辦國。」

他並表示，聯合國援助官員正計劃派遣一支人道車隊進入烏東的頓內茨克（Donetsk）地區。俄羅斯支持的分離主義分子已宣布在頓內茨克成立共和國，人道援助物資將從那裡送到另一個分離主義分子把持的地區盧甘斯克（Luhansk）。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110419

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