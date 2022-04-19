澳洲工黨若執政 擬由前總理陸克文任駐美大使

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（中央社記者丘德真雪梨19日專電）澳洲即將舉行大選，且有可能政黨輪替，在野工黨高階成員向媒體表示，若工黨勝選執政，將會派遣前總理陸克文擔任駐美國大使。

澳洲將於5月21日舉行大選，隨著投票日臨近，再加上或有可能政黨輪替，因此有關工黨的重大人事布局成了輿論關注焦點。

據澳洲人報（The Australian）網站今天報導，工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）向該黨多位高階成員表示，假如工黨在大選勝出並執政的話，他有意派陸克文（Kevin Rudd）任駐美國大使。

報導提到，艾班尼斯長期以來一直是陸克文的忠誠支持者。陸克文回鍋擔任總理期間，艾班尼斯一度於2013年擔任副總理。陸克文於2010年遭同黨競爭對手吉拉德（Julia Gillard）逼宮辭退工黨領導人及總理職務時，艾班尼斯是當時少數力挺陸克文的工黨國會黨團成員。

工黨於2007年大選勝出後執政，黨魁陸克文擔任澳洲總理，副領導人吉拉德擔任副總理。吉拉德於2010年發動工黨國會黨團表決，領導人改由吉拉德擔任，當時工黨是國會多數黨，因此她也成為澳洲總理，陸克文改任外交部長。

不過，陸克文隨後於2013年以同樣手法逼使吉拉德下台，陸克文再度成為總理。澳洲人報指出，艾班尼斯就是當時力挺陸克文回鍋的重要推手。

陸克文擔任總理之前，已有擔任外交官員的多年經驗，亦曾是總部設於紐約的智庫「國際和平研究所」（International Peace Institute）所長。報導說，多位工黨高階成員認為陸克文曾經擔任外交部長，嫻熟外交事務，且在美國擁有人脈，因此支持由陸克文擔任駐美國大使。

但報導亦指出，對於艾班尼斯擬派陸克文任駐美大使一事，工黨高階成員有人表示疑慮。他們擔心，美國政府可能會把陸克文看待是前澳洲總理，而非駐美大使。

反對陸克文任駐美大使的人也認為，陸克文可能會高調地按照自己的意思發表言論，逾越做為駐美大使職務必須依循國家利益和官方政策發言的要求。他們認為，要是派陸克文任駐美大使，可能會造成「災難」（disaster）局面。

關於工黨若能勝選執政，艾班尼斯擬派陸克文任駐美大使傳聞，澳洲人報詢問艾班尼斯，不過他拒絕發表評論。（編輯：陳惠珍）1110419