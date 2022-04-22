越南擬上調最低薪資 8企業協會盼緩漲

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南國家薪資委員會決議自7月1日起將地區最低薪資上調6%，依區域別漲18萬至26萬越南盾（新台幣約230至332元）不等，8個協會向越南政府提議，盼等到2023年初再實施。

越通社（VNA）報導，這8個協會包括越南日本商工會議所、越南海鮮出口商和生產商協會、越南紡織服裝協會、越南電子企業協會、胡志明市食品協會等。這些企業用工人數眾多。

這8個協會在給越南總理的請願書中表示，在2020年至2021年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響企業。延後調漲地區最低薪資將讓企業有更多時間做準備。

這些協會也認為，COVID-19疫情所帶來的考驗不會結束，工人持續在確診且各種新型的變種病毒株依然威脅著生產。

如果7月就上調地區最低薪資，企業難以及時做好準備。企業所有生產、財務與訂單計畫已於上一年底擬定，無法透過提高售價來彌補多出的成本。此外，許多企業自2021年或2022年初以來都已經有調薪。

請願書還說，身處當前困境，許多企業可能因為財務狀況不穩定、裁員、停止或減少生產等而取消合約。

越南國家薪資委員會（National Wage Council）4月12日宣布，地區最低薪資將從2022年7月1日起調漲6%，依地區別實際將會提高18萬至26萬越南盾。

越南的勞工最低薪資依區域別共分4區，調整過後，第一區是468萬越南盾；第二區416萬；第三區364萬，第四區325萬。

根據越南國家薪資委員會，在調薪之後，企業的生產成本平均會提高0.5%至0.6%，其中紡織、成衣與製鞋業的生產成本將增加1.1%至1.2%。

代表企業的越南商工總會（VCCI）同意上調薪資，但希望可以延至2023年初實施，且提議調漲幅度為3%至5%（編輯：黃自強）1110422