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斯洛維尼亞國會大選 挺台總理楊薩失利

2022/4/25 08:40（4/25 09:53 更新）
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斯洛維尼亞24日國會大選初步開票結果，對台灣友好的現任總理楊薩領導的政黨得票率排名第2，他幾乎確定無法連任。（圖取自facebook.com/janezjansaSDS）
斯洛維尼亞24日國會大選初步開票結果，對台灣友好的現任總理楊薩領導的政黨得票率排名第2，他幾乎確定無法連任。（圖取自facebook.com/janezjansaSDS）
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（中央社記者林育立柏林24日專電）中歐國家斯洛維尼亞今天舉行國會大選。根據初步開票結果，反對黨獲壓倒性勝利，對台灣友好的現任總理楊薩領導的政黨得票率排名第2，他幾乎確定無法連任。

根據斯洛維尼亞國家電視台（RTV Slovenija）晚上10時（台北時間凌晨4時）公布的近9成選票開票結果，新成立的反對黨「自由運動」（Freedom Movement）得票率33.9%，排名第1；楊薩（Janez Janša）領導的「斯洛維尼亞民主黨」（Slovenian Democratic Party，簡稱SDS）支持度24.3%，排名第2，另有3個小黨可望進入國會。

斯洛維尼亞民主黨副主席賀吉斯（Aleš Hojs）在投票所關閉後向勝選者道賀，坦言「選民顯然需要新的臉孔」。

從初步開票結果來看，自由運動的領導者、55歲的高洛伯（Robert Golob）可望成為斯洛維尼亞的新總理。

高洛伯曾任國家能源公司Gen-I總經理，去年秋天進入政壇，政見是低碳排的能源政策和更多的民主。

楊薩是斯洛維尼亞政壇長青樹，曾多次訪問台灣，2020年3月起第3度出任總理。今年年初他接受印度電視台訪問時透露，正與台灣洽談互設代表處。（編輯：郭中翰）1110425

自由運動的領導者、55歲的高洛伯可望成為斯洛維尼亞的新總理。（圖取自facebook.com/Dr.RobertGolob）
自由運動的領導者、55歲的高洛伯可望成為斯洛維尼亞的新總理。（圖取自facebook.com/Dr.RobertGolob）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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