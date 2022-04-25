北韓未報導建軍紀念日閱兵式 可能因天候延後

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）北韓今天適逢人民革命軍建軍90週年，預估凌晨進行大規模閱兵式，但官媒至今未報導相關消息；南韓統一部表示會密切關注，另有分析認為，平壤當局可能因天候影響延後閱兵式。

南韓軍方及情報當局先前監測到北韓進行大規模閱兵準備工作，包括集結上萬名兵力至平壤美林機場，預估平壤當局可能在25日凌晨進行深夜閱兵。

但截至目前為止，北韓中央通信社（KCNA）及勞動新聞都尚未報導閱兵式相關消息。有分析指出，平壤等部分地區前一天降雨，閱兵式可能因此延後。

南韓統一部發言人車德哲（譯音）在今天記者會上表示，北韓舉行閱兵式時間並不固定，通常會在進行閱兵後隔天，透過勞動新聞等媒體報導，並轉播錄製畫面。

據南韓統一部掌握狀況，北韓領導人金正恩執政以來，曾舉行3次夜間或凌晨閱兵，包括2020年10月10日勞動黨建黨75週年及2021年9月9日建政73週年紀念日，兩度在凌晨零時舉辦閱兵式，官媒都在當天上午報導；2021年1月14日晚上舉行的勞動黨第8次代表大會閱兵式，則是在隔天上午報導。

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北韓今年在兩名前領導人冥誕時皆未舉行閱兵式，僅被捕捉到進行相關準備的動態，外界先前預測可能是因與建軍紀念日時間相近，可能一次舉行大規模閱兵活動。

北韓官媒今天雖尚未報導閱兵式相關消息，但都刊登了大篇建軍紀念日相關文章，其中勞動新聞刊登社論，呼籲民眾效忠金正恩，並稱「雖然敵人的策動到達巔峰，但都是百年也無法達成的妄想」，強調北韓人民將誓死保衛首領當作人生信條，絕對效忠領袖也是北韓特色。（編輯：高照芬）1110425