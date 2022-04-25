路透：推特接近同意馬斯克出價 以1.25兆元出售

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，社群媒體巨擘推特接近同意以每股54.20美元現金價出售給科技業鉅子馬斯克，相當於430億美元（約新台幣1.25兆元），符合馬斯克「最佳及最後」出價。

消息人士表示，一旦推特（Twitter）董事會召開會議、建議股東接受這起交易，推特可能在今天稍晚宣布消息；但交易總是可能在最後一刻觸礁。這個價格符合電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）原本提議。

消息人士還說，推特至今仍無法爭取到與馬斯克的合約納入「尋購條款」（go-shop provision），也就是即使簽約後仍能向潛在買家徵求出價。不過，消息人士指出，推特仍能夠接受第三方競購，只要支付馬斯克分手費。

推特和馬斯克皆未立即回覆置評要求。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110425