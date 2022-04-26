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ICC檢方攜手歐盟 偵辦俄在烏克蘭所犯核心罪行

2022/4/26 01:45
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（中央社海牙25日綜合外電報導）歐洲聯盟司法合作機構歐洲檢察署（Eurojust）今天表示，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗將加入歐盟一個調查小組，以查明烏克蘭境內可能發生的國際罪行。

這將是設在荷蘭海牙的國際刑事法院首次與某些國家採取聯合調查行動。這座法院在2002年設立，負責調查世界上最嚴重的罪行。

歐洲檢察署發表聲明說：「海牙國際刑事法院檢察署將加入聯合調查小組，以偵辦涉嫌在烏克蘭境內犯下的國際核心罪行。」

卡林汗（Karim Khan）已與立陶宛、波蘭和烏克蘭檢察長簽署協議，加入聯合調查小組，以偵查俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭至今所可能犯下的戰爭罪與違反人道罪。

歐洲檢察署表示，這項協議「力求方便有關國家的調查和起訴工作，以及向國際刑事法院提交相關資料」。

「透過這項協議，聯合調查小組各方及國際刑事法院檢察署發出明確訊息，即小組將盡一切努力，針對在烏克蘭境內犯下的國際核心罪行有效蒐集證據，並將負有罪責者繩之以法。」（譯者：張佑之）1110426

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