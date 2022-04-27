僑委會90週年 巴西僑界倡議保存移民史

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巴西聖保羅文教中心當地時間23日舉辦講座，邀請駐巴西代表張崇哲（螢幕視訊）、中華會館副理事長暨資深媒體人廖世秉（左）及台僑王明惠（中），以僑胞移民史為主題進行分享。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年4月27日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）僑委會成立邁入90年，巴西聖保羅文教中心日前以巴西僑胞移民史為主軸，邀請僑界文史工作者參與講座，與會者鼓勵新生代僑胞加入書寫移民史的行列，為後代留下歷史。

「光輝九十僑見未來：從家史、村史到僑史之書寫」講座活動23日在聖保羅文教中心舉辦，做為僑委會成立90年慶祝活動的一環。

文教中心主任劉俊男以30多年僑務老兵的身分，向與會人士分享僑委會自1932年設立以來的歷史點滴，並期望未來能擴展更多青年活動，吸引更多新生代僑胞加入陣容。

講座邀請駐巴西代表張崇哲透過線上，以及中華會館副理事長廖世秉和台僑移民具有指標性家族第二代的王明惠醫生現場與會，以台僑移民史為主題進行分享。

張崇哲指出，他在1995年首次來到巴西任職時，即受到聖保羅近郊莫基市（Mogi das Cruzes）6大家族移民史的感動。擔任聖保羅經文處長時，著手針對巴西僑胞移民歷程進行調查，除多次講述台僑移民史外，現更在駐處設置「福爾摩沙走廊」，展示台僑移民來巴西時帶來的歷史文物，向巴西人推廣台灣文化。

同時也是資深媒體人的廖世秉在會中分享撰寫家族史的寫作技巧，期能鼓勵更多青年學子加入為僑社奮鬥歷程留下珍貴紀錄的行列。

6大家族第二代代表王明惠則以台語講述當年的移民史，讓現場僑胞相當動容。

與會的僑務促進委員謝如欣指出，海外移民史料的傳承對於在海外土生土長的新世代台裔子弟尤其重要，不管是書面文字或是影像紀錄，都能促使下一代對自己根源的家鄉產生連結，進而達到對國族的身分認同感。

謝如欣表示，僑委會有針對移民史料的研究補助，但只限制台灣在地學者申請，最瞭解自己故事的海外僑民反而被排除在外。

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事實上，近年來在海外的青年學者日漸增加，皆具學術研究及書寫能力，文史工作者積極推動移民史紀錄工作，若僑委會相關補助能確實用在海外僑民身上，必能吸引新一代子弟投入移民史料蒐集與書寫的陣容，將珍貴歷史世代留存。

去年底在全球青年僑務會議上，僑委會委員長童振源強調，未來將以服務僑胞需求為導向，積極推動海外青年僑胞參與事務，期將過去不合時宜的條例陸續修改完善，使僑務發展更加青春有活力。（編輯：陳惠珍）1110427