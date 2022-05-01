盧安達飯店原型遭人設局入獄 家屬提4億美元訴訟

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（中央社盧安達首都基加利30日綜合外電報導）電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納據稱遭盧安達政府綁架、刑求一事，家屬今天向美國法院提出告訴，並要求4億美元賠償。

法新社會報導，魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）先前在盧安達被控犯下恐怖主義罪行，遭判處25年有期徒刑，目前正在獄中服刑；他的支持者說審判作假，處處非法構陷。

他的家屬和律師團聲明表示，「控告書指控盧安達政府和高層官員共謀推動、執行一項精心計畫，將魯塞薩巴奇納從美國德州誘騙到盧安達，導致他在盧安達遭遇酷刑，且餘生都會被監禁該地」。

根據法新社所見訟案複本，家屬是在2月22日於華盛頓特區法院提起告訴。盧安達政府3月8日收到通知。

魯塞薩巴奇納家屬和律師團預定5月4日於華府舉行記者會，屆時將宣布訟案的進一步細節，包括尋求至少4億美元賠償金及懲罰性損害賠償。

此案被告包括盧安達政府、總統卡加米（Paul Kagame）以及前司法部長和情報首長等人。

1994年盧安達發生種族滅絕期間，在一家飯店擔任經理的魯塞薩巴奇納拯救數以百計的性命，英勇事蹟被翻拍成好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）。

魯塞薩巴奇納成名後譴責卡加米是獨裁者。2020年8月，他搭上一架他以為是飛往蒲隆地的班機，最後卻降落在盧安達首都基加利（Kigali），進而遭到逮捕，此後便一直監禁獄中。

家屬聲明說，擁有美國綠卡和比利時公民身分的魯塞薩巴奇納，是誤信蒲隆地有工作才離開美國的住家，「卻被下藥並帶到盧安達，卡加米所屬安全單位進而擄走他、對他施以酷刑，並非法監禁他」。

盧安達政府並未立即答覆法新社的置評要求。

魯塞薩巴奇納因涉及一個在2018年與2019年於盧安達發動致命槍擊、手榴彈與縱火攻擊的反叛團體，於2021年9月被判有罪。

今年4月初，盧安達上訴法院判處魯塞薩巴奇納25年有期徒刑。他的家屬表示，這項判決對67歲疾病纏身的魯塞薩巴奇納而言，等於是判了死刑。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110501