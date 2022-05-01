日相岸田會越南總理 籲合作因應烏克蘭情勢

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天跟越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會談時呼籲，雙方應共同合作因應烏克蘭遭入侵情勢；兩人對俄烏立即停戰及提供人道支援重要性方面達成一致看法。

岸田4月29日率團出訪東南亞及歐洲，30日結束印尼訪問行程後抵達越南。日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在越南首都河內與范明正舉行約1時30分的領袖會談。

談到烏克蘭情勢，岸田說，有關國際秩序的基礎，全球正站在歷史叉路上，「正因為面臨這樣的狀況，希望能和范總理一起更進一步強化兩國合作」，呼籲共同合作因應。

讀賣新聞報導，有關烏克蘭遭俄羅斯入侵，兩人對立即停戰及提供人道支援重要性方面達成一致看法，也都認同「必須遵守尊重主權與領土完整性原則」。

岸田在會談後聯合記者會上說，「不論在任何地區，憑藉武力改變現狀都是不被認可的」；面對強化發展海洋的中國，雙方都強烈反對在南海以武力片面改變現狀的嘗試。

日本經濟新聞報導，岸田跟范明正就俄羅斯入侵烏克蘭及中國在南海推動軍事基地化交換意見。岸田表明反對藉由武力片面改變現狀的想法。

岸田在會談中指出，入侵烏克蘭不僅有違聯合國憲章及東南亞國家協會（ASEAN）憲章，且明確違反國際法。

越南在聯合國大會進行譴責俄羅斯決議時棄權，也在暫停俄羅斯在聯合國人權理事會會員資格決議上投反對票，可能跟越南從舊蘇聯時代就接受其武器提供等支援有關。

岸田還表達願協助越南軍隊在有關網路防衛方面的相關訓練，並繼續給予越南提升海上安全保障能力的協助。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110501