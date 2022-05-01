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幾內亞軍政府：恢復文人統治需先39個月過渡期

2022/5/1 14:55
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（中央社幾內亞首都康納克立30日綜合外電報導）西非國家幾內亞軍政府的領導人頓波雅今天表示，他選擇在39個月的過渡時期後再恢復文人統治。

法新社報導，頓波雅（Mamady Doumbouya）2021年9月率軍發動政變，推翻民選總統顧德（Alpha Conde），他今天在電視轉播的演說中表示，全國過渡委員會（National Transition Council, CNT）將把這項提案送交國會。

頓波雅成立的軍政府，今年4月剛創建其所謂的「包容性協商框架」，但這項舉動引發數個主要政治團體抵制參與一場會議。

昨天，頓波雅的軍政府表示，經相關論壇的討論，過渡時期應設在18個月到52個月之間。

頓波雅在今天的演說中形容他選擇「中位數提案」作為過渡期。

西非經濟共同體（ECOWAS）先前已經設下時限，要幾內亞在4月25日前提出「可被接受的」過渡時間表，否則將對其祭出經濟和金融上的制裁。

幾內亞軍政府未遵守期限，並向西非經濟共同體要求給予更多時間進行協商。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110501

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