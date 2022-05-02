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火勢助長野火 美新墨西哥州數千居民準備撤離

2022/5/2 12:40
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（中央社新墨西哥州陶斯2日綜合外電報導）美國目前最大一處野火在狂風助長下，往乾旱山谷蔓延，新墨西哥州北部村莊有數以千計居民今天獲通知準備撤離。

路透社報導，每小時60多公里的陣風將餘燄未盡的木塊吹至火舌前方1.5公里處，引發新火，而眾人正使盡全力滅火，阻止火勢往聖塔菲（Santa Fe）東北方64公里的莫拉（Mora）蔓延。

這是小牛谷大火（Calf Canyon fire）路徑上的農村社區之一。小牛谷大火是美國西南部十多起林火最具毀滅性的一個，科學家說，在氣候變遷影響下，野火範圍不僅比往年大，發生的時間點也比往年早。

這個面積達4萬2100公頃火勢的另一端，往南32公里，新墨西哥州拉斯維加斯（Las Vegas）居民接獲通知準備撤離。地方官員表示，風勢帶動下，火勢距離25號州際公路附近的住家不到10公里。

消防官員阿貝爾（Todd Abel）在簡報中表示，大家用推土機在人口1.4萬的古城老西部（Old West）西側和北側壓出一條防火線，以保護蒙特祖瑪鎮（Montezuma）的牧場、農舍以及聯合世界學院（United World College）。

聖米格爾郡（San Miguel）副郡長羅梅洛（Jeus Romero ）表示：「我們只能咬緊牙關，有數以千計民眾會受到影響。」

這場大火自4月6日於聖塔菲東方48公里處開始焚燒，至今摧毀3000多個資產建物，並迫使數十個村落和墾殖地採取撤離行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110502

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