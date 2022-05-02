批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）宣布取消劇場導演謝列布雷尼柯夫和庫里亞賓（Timofey Kulyabin）執導的作品演出。兩人都曾批評俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。

莫斯科大劇院於1日深夜宣布，謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）執導的3場芭蕾表演Nureev這週將不會演出，取而代之的是，觀眾將欣賞哈察都量（Aram Khachaturian）的芭蕾作品「斯巴達卡斯」（Spartacus）。

莫斯科大劇院也把庫里亞賓執導、義大利歌劇作家董尼采悌（Gaetano Donizetti）的喜劇「唐帕斯瓜雷」（Don Pasquale）換成羅西尼（Gioachino Rossini）的「塞維亞的理髮師」（The Barber of Seville）。

莫斯科大劇院並沒有解釋為何取消這些表演，發言人諾維科娃（Katerina Novikova）今天對法新社表示，對此沒有「官方」評論。

「斯巴達卡斯」於4月初開始在莫斯科大劇院演出，並稱收入將用於幫助在烏克蘭陣亡俄國士兵的家屬。

52歲的謝列布雷尼柯夫3月獲准離開俄羅斯。他曾被控挪用果戈里中心（Gogol Centre）資金，在2020年被判有罪。

他的支持者表示，謝列布雷尼柯夫遭到定罪，是為了報復他批判當局，以及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）當局恐同。

謝列布雷尼柯夫上月在柏林對法新社表示，他對於俄羅斯入侵烏克蘭感到「恐怖、悲傷、羞恥與痛苦」。

他的作品Nureev是基於俄國芭蕾傳奇人物紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）的生平改編，舞台上的裸露與污言穢語令俄羅斯保守派憤怒。

37歲的庫里亞賓先前也曾批評蒲亭派軍入侵烏克蘭的決定。他據信目前也在歐洲活動。

多名舞者近幾週都宣布退出莫斯科大劇院，包括莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110502