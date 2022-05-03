假牧師混進溫莎城堡附近軍營 英國軍方徹查

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國軍方今天表示，據報有一名男子自稱為牧師，在英國女王伊麗莎白二世居住的溫莎城堡附近、肩負保護女王任務的軍營內與士兵們度過了一夜，軍方正展開調查。

「太陽報」（The Sun）報導，這名山寨牧師沒有出示任何證件或可識別的文件，就獲准進入冷溪衛隊（Coldstream Guards）的軍營，還在那裡跟士兵又吃又喝且分享故事。

報導指稱，事件發生於4月27日，當時女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）不在溫莎城堡內。

英國國防部發言人表示，「軍方嚴重看待這次違反維安規定事件，將列為優先事項展開徹查。事件正在調查當中，現階段不宜進一步評論」。

冷溪衛隊是隸屬於英國陸軍的步兵團，職責包括保護王室宮殿的儀式性角色。

女王在英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham）度過短暫假期後，4月27日返回溫莎城堡，不過白金漢宮表示，謊報男子在格林威治標準時間8時20分被押解出軍營，當時女王不在溫莎城堡內。

白金漢宮發言人表示，這起事件由國防部負責。

太陽報指出，男子自稱是牧師，而且是軍營一名牧師的朋友，他於是被邀請進入營區並被招待吃喝，還對士兵講了一堆「吹噓的故事」。

消息人士告訴太陽報，當他開始「自稱當過彈射座椅測試員，還有過部分器官移植」，大家就開始對他的身分起疑。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110503