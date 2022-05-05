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美國務卿布林肯確診COVID-19 近期未與拜登見面
2022/5/5 04:38（5/5 08:21 更新）
圖為布林肯3日在華府外籍記者俱樂部發表談話。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月4日
（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）美國國務院今天宣布，國務卿布林肯下午PCR檢測陽性，目前症狀輕微，接下來幾天會居家隔離改遠距工作。布林肯原先預定5日就美國對中政策發表重大談話，確定延後舉行。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天發布新聞稿表示，布林肯下午核酸檢測（PCR）陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；他已接種3劑疫苗，目前症狀輕微，之後會遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則居家隔離，但仍會透過遠距工作。
普萊斯指出，布林肯昨天及今天上午快篩陰性，但因下午出現症狀，才接受PCR篩檢。布林肯連續多日未與總統拜登（Joe Biden）見面，拜登不符合CDC密集接觸者定義。
布林肯原先預定5日上午於華府喬治華盛頓大學（George Washington University），針對拜登政府對中國政策發表重大談話。但普萊斯今天在媒體簡報會中表示，活動確定延期，但會在近期擇日舉行。（編輯：陳正健）1110505
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美國國務院4日表示，國務卿布林肯確診COVID-19，症狀輕微，近期未與總統拜登見面。圖為布林肯3日於華府外籍記者俱樂部（FPC）就全球新聞自由發表談話。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月5日
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