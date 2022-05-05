傳美將制裁海康威視 中國外交部：嚴重關切

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（中央社台北5日電）針對外媒報導美國計劃對中國影像監控設備製造大廠海康威視（Hikvision）實施制裁，中國外交部今天表示「嚴重關切」，堅決反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量和國內法打壓中企。

英國金融時報（Financial Times）引述4名消息人士報導，美國拜登政府計劃對海康威視實施制裁，因為該公司參與大規模監控新疆穆斯林涉侵犯人權。

據環球網，海康威視5日對此發表一份媒體聲明稱，已關注到金融時報的這篇報導，報導提到美國政府可能實施的制裁還有待核實。「制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，我們希望獲得公平公正的對待」。

聲明並稱，海康威視服務於全球150多個國家和地區，其中包括美國。海康威視加入全球市場，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的科技公司一樣，致力於「科技為善」。

澎湃新聞報導，中國外交部5日下午召開例行記者會，發言人趙立堅回答相關提問時稱，中方對有關的報導表示「嚴重關切」，正在密切關注有關動向。海康威視方面已經作出回應。

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趙立堅並稱，中方堅決反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量和國內法無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已經多次闡明有關的立場，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污衊 。

他還稱，美方應該嚴肅對待中方關切，停止以各種藉口制裁打壓中國企業、損害中方利益的霸權行徑。中國政府將堅定維護中國企業的正當合法權益。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110505