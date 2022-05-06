新加坡樟宜航空大獎 華航長榮獲頒「堅韌獎」

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新加坡「樟宜航空大獎」頒獎典禮4日晚間舉行，華航獲得「堅韌獎」，由華航新加坡分公司總經理左端華（右）出席領獎。（華航提供）中央社記者侯姿瑩傳真 111年5月6日

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（中央社記者侯姿瑩台北6日電）新加坡年度「樟宜航空大獎」因疫情停辦2年，今年恢復，共頒發34個獎項表彰航空公司對樟宜機場交通量的貢獻。華航、長榮獲頒「堅韌獎」，星宇航空則獲得「新航空公司獎」。

「樟宜航空大獎」恢復舉行，4日晚間舉辦頒獎典禮表揚各航空公司對樟宜航空樞紐的貢獻，樟宜機場集團表示，這次共有71家來自36國的航空公司代表出席。

樟宜航空大獎今年共頒發34個獎項，橫跨3大類別。其中有25家航空公司因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間持續在樟宜機場營運而獲頒「堅韌獎」，包括中華航空、長榮航空，以及中國國際航空、全日空、國泰航空、日本航空、大韓航空、新加坡航空等。

另有7家航空公司獲得「新航空公司獎」，包括去年9月開通台北-新加坡航線的星宇航空。其他獲獎航空公司有韓國Air Premia、越南的越竹航空、巴林的海灣航空、香港快運航空、日本的ZIPAIR及泰國越捷航空。

此外，樟宜機場集團之前舉辦感謝機場航空貨運合作夥伴的儀式，表揚樟宜機場去年總貨運客機航班起降量最多的5大客運航空公司，依序為中國國際航空、中華航空、中國東方航空、大韓航空、新加坡航空集團。

華航新加坡分公司總經理左端華表示，儘管疫情重創航空業，但華航利用全球最大747貨機機隊的優勢，在2020年疫情爆發之初即快速應變，轉型「貨運為主、客運為輔」的經營策略。

她說，華航新加坡航線同樣秉持此原則，穩健維持客貨運航班營運。除了每週運行8班貨機外，也將表定每週16班的客機轉型為載貨航班，並依市場需求適度安排載客服務，以最新型的A350廣體客機飛航，提升旅客搭乘體驗。

與華航同樣獲得「堅韌獎」的長榮航空表示，公司彈性調整營運策略以因應疫情衝擊，除維持各主要骨幹航線的客運服務，也積極增加貨運運能。自疫情爆發以來，台北-新加坡客運航班未曾停過，貨運航班也因應市場需求增班。

隨著新加坡、台灣逐漸放寬防疫措施，華航及長榮都表示，將適時調整航班因應旅客需求。

華航新加坡分公司表示，華航準備好迎接客運復甦，班表安排將滾動式調整。貨運部分也將持續運用機隊優勢將貨運乘載最大化，執行台星之間貨物運送。

長榮航空表示，已做好疫後準備，將視市場需求滾動式調整增加客運飛航班次。

新加坡疫情穩定之際，政府擴大邊境開放，已完整接種疫苗的旅客入境後不需隔離、不需檢測，且出發到新加坡之前也不再需要檢測。

隨著新加坡邊境鬆綁，樟宜機場逐步恢復往日的熱鬧人潮。樟宜機場集團表示，今年2月機場旅客量還不到疫情前的15%，但最近幾天的旅客量已將近疫情前的40%。（編輯：郭中翰）1110506