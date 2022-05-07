COVID-19全球最新情報5/7

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，高雄市政府為提升疫苗覆蓋率，6日在捷運美麗島站開設疫苗接種站，提供預約民眾前往施打疫苗。中央社記者董俊志攝 111年5月6日

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（中央社台北7日電）世界衛生組織（WHO）5日發表報告指出，在2020年1月到2021年12月31日期間，全球COVID-19疫情「超額」死亡病例約為1490萬人，世衛推估印度疫情超額死亡470萬人，印度強烈駁斥。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少624萬8932人感染COVID-19病逝，至少5億1651萬2677人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心6日宣布，新增3萬6168例COVID-19本土病例，再創新高，另增10例死亡個案、11例重症及76中症病例，也有45例境外移入。

COVID-19口服藥現在進貨37萬多人份，開口合約在這季都會陸續到貨，藥物各縣市配發27萬份，都是足夠的，若有縣市用得比較快就會補發。

● 中國

中國官方6日通報COVID-19新增病例（含確診與無症狀感染者）4714例，本土新增4628例，中國近期新增染疫數雖續降，但疫情卻呈現多點爆發態勢，凸顯當局堅持的動態清零仍面臨嚴峻挑戰。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例374例，其中境外移入18例，本土病例356例。

衛健委指出，新增本土確診仍以重災區上海245例最多，其次為首都北京市的55例。另新增死亡12例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增4340例無症狀感染者，其中境外移入68例，本土4272例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市4024例最多，其次為遼寧省61例，北京市也有17例。

中國衛生當局6日說，疫情整體呈持續波動下降態勢，較高峰期下降80%，上海市疫情防控形勢持續趨穩。圖為4日，上海普陀區實現社會面清零，民眾獲准外出購物。（中新社提供）中央社 111年5月6日

● 日本

日本媒體報導，首相岸田文雄5日在倫敦的記者會上宣布，日本將自5月開始放寬應對COVID-19的邊境管制措施，預計6月進一步開放外國觀光客入境。

● 香港

香港6日新增324例COVID-19確診病例，其中29例為境外移入，其餘均為本土病例。過去24小時又有11人染疫死亡。

● 印度

世界衛生組織COVID-19最新評估報告指出，截至去年底印度未獲通報的死亡病例可能多達470萬，將近官方數字的10倍。印度政府「強烈」駁斥這個數字，質疑世衛的統計方法。

● 越南

COVID-19疫情爆發後，越南政府要求民眾在國內旅行、移動時須做健康申報；在防疫思維轉變為「與病毒共存」後，越南衛生部5日下發文件，暫時停止要求民眾做健康申報。

越南衛生部表示，越南的COVID-19疫情已獲良好控制，單日新增確診數與死亡數明顯下降，好幾週以來單日新增死亡病例都不超過10例；12歲以上族群已有96%完整接種疫苗，5至11歲兒童的疫苗接種行動正在進行。

※ 美洲

● 美國

美國5日宣布，現在惟有對mRNA疫苗「有個人疑慮」、取得上有問題，或因醫療因素而拒絕mRNA疫苗的成人才可以接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗；嬌生疫苗與一種罕見但嚴重的血栓症狀有關。

● 巴西

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）5日宣布與美國默沙東製藥公司（MSD）簽署合作協議，將生產針對COVID-19的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）於2021年11月收到使用默沙東生產的莫納皮拉韋口服抗病毒藥物的申請，4日通過緊急使用授權（EUA）審查。

※ 非洲

● 南非

南非官方數據顯示，由於2種新的Omicron亞變種導致感染人數激增，5日的單日新增確診人數較前1日暴增超過50%。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）5日通報新增9757人感染COVID-19，4日新增確診則為6170例。另過去48小時內，有7人病故。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）4日表示，Omicron的2種亞變種BA.4和BA.5是南非病例激增的主因。（編輯：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110507