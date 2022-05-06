巴西將生產默沙東COVID-19口服藥

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西克魯茲基金會（Fiocruz）今天宣布與美國默沙東製藥公司（MSD）簽署合作協議，將生產針對COVID-19的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）於2021年11月收到使用默沙東生產的莫納皮拉韋口服抗病毒藥物的申請，昨天通過緊急使用授權（EUA）審查。

克魯茲基金會將負責儲存、管理、標籤、包裝、測試、批准、進口和向公保系統「健康唯一制」（SUS）供應藥物。

基金會指出，莫納皮拉韋還獲得英國藥品及保健產品管理局（MHRA）、歐盟歐洲藥品管理局（EMA）和美國食品暨藥物管理局（FDA）的批准，目前在17個國家使用。

默沙東巴西公司總裁尼森博姆（Hugo Nisenbom）指出，自2021年初以來，製藥公司一直在與克魯茲基金會討論可能的合作夥伴關係，很高興邁出這第一步，確保巴西民眾能夠獲得可顯著降低住院率和死亡率的有效藥物。

國家衛生監督局指出，莫納皮拉韋適用於不需要補充氧氣但可能惡化為重症，或無法獲得替代療程，或不適用於其他治療方法的成年人。

國家衛生監督局不建議在懷孕期間、餵母乳期間以及可能懷孕且未使用有效避孕藥的女性使用莫納皮拉韋。

國家衛生監督局長托雷斯（Antônio Barra Torres）表示，莫納皮拉韋是一種具有非常特殊應用的藥物，需要持續監測，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的情況下，它不是一種廣泛且不受限制使用的靈丹妙藥，疫苗仍是主要防疫工具。（編輯：馮昭）1110506