中國：疫情較高峰期下降80% 上海形勢持續趨穩

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（中央社台北6日電）中國衛生當局今天說，4月中旬以來，中國大陸疫情整體呈持續波動下降態勢，4月30日到5月5日，日均新增感染者近5800餘例，較高峰期下降80%；上海市疫情防控形勢持續趨穩。

中共總書記習近平5日主持召開中央政治局常委會，強調要毫不動搖堅持「動態清零」後，中國國務院聯防聯控機制6日下午召開新聞發布會，說明當前COVID-19疫情形勢。

據中國網直播，中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會中表示，5月以來，全國疫情防控形勢整體趨穩，日新增本土確診病例和無症狀感染者繼續下降。截止目前，21個省份和新疆生產建設兵團全域為低風險地區，但仍存在反彈風險，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

他強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，不麻痹、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，加快局部聚集性疫情處置，堅決做到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調聯動核酸檢測、流行病學調查、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住，阻斷疫情傳播擴散。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，4月中旬以來，中國疫情整體呈持續波動下降態勢，「五一」假期期間全國疫情形勢總體平穩，4月30日到5月5日，全國日均新增報告感染者近5800餘例，較高峰期下降80%。

他說，上海市疫情近期每日新增感染者數持續下降，疫情防控形勢持續趨穩；吉林省疫情仍處於掃尾階段，隔離點和封控區以外的風險已經基本控制；北京市疫情通過區域核酸篩查和密接排查管控，擴散風險已有所降低。

吳良有指出，江西省南昌市疫情已得到有效控制，但上饒市疫情需要加大篩查和管控力度；遼寧、浙江、河南等地近期新發感染來源不明的疫情，存在隱匿傳播風險，溯源調查和管控防範難度增大。

他表示，目前，全國疫情整體形勢有所好轉但仍複雜嚴峻，存在反彈風險，需要加快局部聚集性疫情處置，及時完善防控措施，做好疫情應對準備。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110506