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越南推進與病毒共存 國內旅行暫停健康申報

2022/5/6 10:32
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（中央社記者陳家倫芽莊6日專電）COVID-19疫情爆發後，越南政府要求民眾在國內旅行、移動時須做健康申報；在防疫思維轉變為「與病毒共存」後，越南衛生部5日下發文件，暫時停止要求民眾做健康申報。

越通社（VNA）報導，越南的健康申報在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間作為疫調使用，民眾須自行填寫個人資料、過去14天的旅行史、疫苗接種狀態及是否曾接觸疑似感染COVID-19的民眾等。

越南自去年10月喊出「與病毒共存」口號 ，而今宣布暫停健康申報，將這一思維再度向前推進，企圖一步步重返疫情前的正常生活。

越南衛生部表示，越南的COVID-19疫情已獲良好控制，單日新增確診數與死亡數明顯下降，好幾週以來單日新增死亡病例都不超過10例；12歲以上族群已有96%完整接種疫苗，5至11歲兒童的疫苗接種行動正在進行。

越南衛生部要求地方主管機關自4月30日起暫停民眾於國內旅行、移動須填寫健康申報的規定，但仍要持續監測COVID-19疫情。

在這之前，越南衛生部4月27日已停止要求民眾填寫入境越南時的健康申報。隨著國內、國外旅行所使用的健康申報宣告停止，及先前取消對大型聚會的管制，目前越南的COVID-19防疫措施僅剩下在公共場所戴口罩與消毒。（編輯：馮昭）1110506

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