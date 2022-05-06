中共政治局常委會統一清零思想 卻削弱防疫彈性

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學者寇健文表示，中共雖藉5日的中央政治局常委會統一清零的防疫方針，平息爭論，但也讓上升到體制之爭的防疫措施難有彈性，恐為20大增添不安氛圍。圖為6日上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社提供）中央社 111年5月6日

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（中央社記者沈朋達台北6日電）中共昨天重申堅持清零，並要鬥爭質疑言行。學者寇健文分析，中共藉政治局常委會平息內部和輿論紛爭，統一思想；但上升到體制之爭的防疫措施難有彈性，恐為20大增添不安氛圍。

中共總書記習近平6日主持召開中央政治局常委會，會議重申他之前在不同場合已多次強調的「動態清零」防疫總方針，強調要與「一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文今天接受中央社電訪時指出，中共政治局常委會會議內容不一定公布，而每次公布，必定是傳達重要的政治訊號。

他援引歷史指出，2004年時任中國國務院總理的溫家寶提出「宏觀經濟調控」遭到上海市委書記陳良宇反對；以及2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情初期防控不利後，中共都曾透過中央政治局常委會統一思想，停止爭論。

寇健文說，「鬥爭」是中共常用的詞彙，意指隱含不同的意見、勢力，「一方要壓倒另一方」。上海的封控防疫成為常態後，中國民間和輿論出現質疑聲浪，但在政治局常委會定調後，任何與中央不一致的意見，都將被視為對抗。

本次會議後，上海隨即在今天召開會議，市委書記李強重申貫徹「動態清零」不動搖。李強曾被認為有望在今秋舉行的中共第20屆全國代表大會中更上一層樓，但一些分析認為上海疫情讓他的仕途蒙上陰影。

寇健文指出，目前正值中共20大前政治菁英甄補的重要階段，中共組織部長陳希已強調在新時代下，黨員「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）的重要性。他認為，這次也是給上海當局一個機會，表態與中央態度高度一致。

寇健文也認為，這次政治局常委會的表態，顯示出習近平高度自信、強勢的政治性格，面臨的壓力挑戰越大，越不能在基本原則上讓步。

不過這樣的表態，也縮窄了中國防疫政策的迴旋空間。

寇健文說，中國官方和媒體不斷強調中國能堅持「清零」，是彰顯社會主義的制度優越性。在這種論述下，防疫已經被上升到「制度之爭」層次，未來更難讓步，也更沒有彈性空間。

近期除了吉林、上海封城防疫，在浙江、山東也有多地要求市民頻繁接受病毒核酸檢測，而北京的疫情則還在起步階段。

寇健文說，每種防疫措施都有經濟和社會成本，中國選擇的清零、封城短期可能有效，但長時間執行下，對經濟、社會以及民眾心理健康的影響程度恐怕更大。

秋天將登場的20大，是中國今年頭等的政治大事。寇健文說，若封城等嚴格防疫政策成為長期措施，社會上的不滿情緒即便不一定造成政權不穩，也會為20大增添不安的氛圍。（編輯：楊昇儒）1110506