李強與中外企業高層座談 批保護主義危害產供鏈

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（中央社台北25日電）中國國務院總理李強今天和蘋果公司在內的多家中外企業代表座談，他批評當前世界上一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，盼廣大企業做全球產供鏈的「堅定維護者和積極建設者」。

新華社報導，李強25日在北京和第2屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等中、日、美、澳、泰等國企業和機構負責人出席。

李強在會中說，「封閉沒有出路、開放才是正途」，當前，世界經濟增長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。

他明確表示反對各種形式的「脫鉤斷鏈」「另起爐灶」，並稱中國是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通。

他說，中國將加快建設現代化產業體系；將著力加強科技創新和產業創新的深度融合，更好融入國際創新合作；將堅定推進高水平對外開放，進一步擴大市場准入。他歡迎更多外國企業到中國展開產業合作。

李強表示，希望廣大企業做全球產供鏈的堅定維護者和積極建設者，繼續堅定支持經濟全球化，持續深化國際分工協作，在產供鏈創新合作、綠色轉型方面下更大功夫，攜手打造更加富有活力、韌性和效率的全球產供鏈。

李強上次與外企高管會面是在本月上旬的中國國際進口博覽會，這次則是川普當選美國總統後，李強與外企高管的首次交流。

川普表示將對所有中國進口商品加徵60%關稅，相關措施除了會影響中國的出口表現，也會導致外資進一步出走中國，並加重中國的負擔。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1131125