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嬌生疫苗誘發血栓率偏高 美FDA限縮施打族群

2022/5/6 10:03（5/6 10:14 更新）
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美國食品暨藥物管理局5日宣布，由於嬌生COVID-19單劑型疫苗誘發罕見血栓率偏高，決定限縮施打族群。（圖取自嬌生網頁jnj.com）
美國食品暨藥物管理局5日宣布，由於嬌生COVID-19單劑型疫苗誘發罕見血栓率偏高，決定限縮施打族群。（圖取自嬌生網頁jnj.com）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布，由於嬌生COVID-19單劑型疫苗誘發罕見血栓率偏高，決定限縮施打族群，僅允許18歲以上不適合或無法取得其他廠牌疫苗的民眾施打。

美國FDA傍晚發布新聞稿表示，在評估與調查接種嬌生疫苗後出現的罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）病例後，認為其風險有限縮施打族群的必要。

FDA指出，截至3月18日，美國通報60起接種嬌生疫苗後出現TTS的病例，其中9人死亡，平均每使用100萬劑嬌生會出現3.23起TTS。由於通報率與死亡率偏高，加上目前尚不清楚哪些因素會造成民眾施打疫苗後出現TTS，且即便即時診斷治療，病患情況仍可能迅速惡化，因此決定限縮嬌生緊急使用授權（EUA）。

FDA先前允許所有年滿18歲民眾施打嬌生疫苗，但即日起僅允許兩大族群接種，包括18歲以上無法取得或身體不適合接種其他廠牌疫苗的民眾，以及堅持非嬌生不打的人士。

嬌生疫苗去年2月27日取得EUA，成為美國3大款COVID-19疫苗之一。由於僅需接種一劑，也不需冷鏈設備，推出初期備受外界期待。

但不到兩個月時間，嬌生疫苗就因傳出6人接種後出現TTS，遭令暫停使用。美國衛生當局雖於評估後解除暫緩施打令，仍影響民眾接種意願；根據官方數據，截至目前，美國完整接種疫苗民眾當中，僅約8%選擇嬌生。（編輯：林憬屏）1110506

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