沙烏地、俄羅斯航空重啟飛伊斯坦堡航班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，沙烏地阿拉伯航空公司2020年3月暫停所有國際航線，今天重啟睽違兩年的伊斯坦堡的航班。俄羅斯航空也恢復因戰停飛的伊斯坦堡及安塔利亞直飛航線。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，國營沙烏地阿拉伯航空公司（Saudi Airlines）今天重啟從首都利雅德（Riyadh）及港口城市吉達（Jeddah）飛往伊斯坦堡機場的固定航班。伊斯蘭教聖城麥地那（Medina）首飛伊斯坦堡的航班也將於11日啟動。

沙烏地航空公司將每天有班機自吉達及麥地那飛往伊斯坦堡，利雅德飛伊斯坦堡的航班則是每週2、4及6。

沙烏地航空公司復飛伊斯坦堡的時機，正好落在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）訪沙烏地修補雙邊關係後不久，令人玩味。土、沙2018年因記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）於伊斯坦堡遇害關係惡化，艾爾段4月28日前往沙烏地展開為期2天的訪問，這是他在哈紹吉事件後首次踏上沙國領土。

訪問期間，艾爾段除了與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會晤外，也與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），也就是沙國實質統治者見面。

此外，俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯航空（Aeroflot）3月8日停飛所有國際航班，今天恢復自莫斯科飛往伊斯坦堡及度假勝地安塔利亞（Antalya）的直飛航線。

俄羅斯航空每天將有兩班飛機自莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo airport）飛往伊斯坦堡，以及一趟飛往安塔利亞的航班。未來兩航線的班次都將增加。(編輯：黃自強)1110507