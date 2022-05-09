芬蘭央行總裁：歐洲央行應最快7月升息

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（中央社柏林9日綜合外電報導）芬蘭中央銀行總裁雷恩（Olli Rehn）今天表示，歐元區正與俄羅斯入侵烏克蘭所助長的通貨膨脹飆升奮戰，歐洲中央銀行（ECB）將必須最快在7月升息。

法新社報導，歐洲央行過去幾年一直將利率維持在最低水準，以支撐疲軟的歐洲經濟。

但隨著消費者物價大幅上漲，要求歐洲央行結束刺激措施並跟隨其他央行升息的呼聲高漲。

雷恩在德國「世界報」（Die Welt）訪問中指出，歐洲不像美國今年薪資成長6%，漲幅被限制在1.5%和2.5%之間。

然而他表示，早已有這種第2輪通膨效應的跡象，「因此，我們必須防止通膨預期變得積重難返」。

雷恩還說：「我們有必要在第3季提高基準利率，可能在7月。」

這將是歐洲央行10年來首次升息，把利率從目前的低位往上調。

但受俄烏戰爭影響，過早採取行動可能會損害歐洲經濟在敏感時期的成長。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）曾表示，如果歐元區的通膨沒有減弱，她認為歐洲央行「極有可能」在今年底前升息。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110509