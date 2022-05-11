聯合國：估計超過800萬烏克蘭人在國內流離失所

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（中央社日內瓦10日綜合外電報導）聯合國今天表示，估計有超過800萬烏克蘭人因俄羅斯軍事入侵而逃離住家，但仍留在國內，屬於國內流離失所者。

法新社報導，除了國內流離失所的800多萬人，莫斯科當局2月24日揮軍以來還有超過590萬烏克蘭人逃出國。

聯合國國際移民組織（IOM）發布的是截至5月3日國內流離失所者人數，比先前截至4月17日的估計數770萬人又進一步增加。

國際移民組織在4月29日至5月3日期間進行最新調查。烏克蘭國內流離失所者當中，目前估計63%是女性。

近50%是逃出他們位於烏克蘭東部的家園，也就是俄羅斯軍隊目前攻擊的重心。

估計有超過390萬人逃離東部的家園；165萬人離開基輔（Kyiv）地區；130萬人逃離北部地區。

調查發現，國內流離失所者當中，有36%（290萬人）目前在相對安全的烏克蘭西部地區。

這項快速代表性評估調查，是以電話隨機聯絡2000名18歲以上匿名受訪者而成。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1110511