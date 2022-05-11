更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

聯合國：估計超過800萬烏克蘭人在國內流離失所

2022/5/11 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）聯合國今天表示，估計有超過800萬烏克蘭人因俄羅斯軍事入侵而逃離住家，但仍留在國內，屬於國內流離失所者。

法新社報導，除了國內流離失所的800多萬人，莫斯科當局2月24日揮軍以來還有超過590萬烏克蘭人逃出國。

聯合國國際移民組織（IOM）發布的是截至5月3日國內流離失所者人數，比先前截至4月17日的估計數770萬人又進一步增加。

國際移民組織在4月29日至5月3日期間進行最新調查。烏克蘭國內流離失所者當中，目前估計63%是女性。

近50%是逃出他們位於烏克蘭東部的家園，也就是俄羅斯軍隊目前攻擊的重心。

估計有超過390萬人逃離東部的家園；165萬人離開基輔（Kyiv）地區；130萬人逃離北部地區。

調查發現，國內流離失所者當中，有36%（290萬人）目前在相對安全的烏克蘭西部地區。

這項快速代表性評估調查，是以電話隨機聯絡2000名18歲以上匿名受訪者而成。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1110511

延伸閱讀
烏克蘭將關輸歐天然氣關鍵管線 歸咎俄羅斯日本擬在基輔重開大使館 駐烏大使將先前往視察亞速鋼鐵廠仍有1000多烏軍死守 數百人受傷
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀