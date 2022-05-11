喬治亞分離地區將公投加入俄羅斯 就等莫斯科訊號

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（中央社喬治亞特比利西11日綜合外電報導）喬治亞分離地區南奧賽提亞（South Ossetia）新領袖今天表示，將等待莫斯科發出訊號，就舉辦加入俄羅斯的全民公投。

莫斯科於2008年與喬治亞打了一場短暫的戰爭後，承認南奧賽提亞和沿海的阿布哈茲（Abkhazia）地區為獨立國家，隨後一直提供他們廣泛的財務支援，給予兩地人民俄羅斯公民身分並在那裡駐紮軍隊。

在上週末的總統選舉中擊敗現任總統比比洛夫（Anatoly Bibilov）的格拉果耶夫（Alan Glagoev）告訴俄羅斯塔斯社（TASS），南奧賽提亞若要舉行入俄公投，需要俄羅斯參與。

塔斯社援引他的話說：「這不是個單方面的過程，我們必須理解我們的戰略夥伴（俄羅斯）。只要有訊號，只要理解時機已到，我們肯定會舉行這項公投。」

莫斯科處理南奧賽提亞和阿布哈茲的方式，為最近在烏克蘭採取的行動開創先例。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2月21日承認烏東兩個地區獨立，3天後即入侵烏國，藉口要保護那裡講俄語的人免遭烏軍「種族滅絕」（genocide）。

南奧賽提亞加入俄羅斯的任何舉動都必然招致西方強烈譴責。喬治亞曾表示，任何舉行公投的計劃都讓人無法接受。

格拉果耶夫的言論與其前任比比洛夫的立場形成對比，比比洛夫3月間曾表示，南奧賽提亞不久的將來會採取措施成為俄羅斯的一部分。

克里姆林宮此前表示，過去未曾有人採取法律行動舉辦這樣的公投，但俄羅斯尊重南奧賽提亞人民的意見。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110511