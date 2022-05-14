日媒：日美擬強化太空合作力抗中俄

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（中央社東京14日綜合外電報導）日媒報導，配合美國總統拜登將訪日，雙方已敲定在太空領域及建構最先進半導體供應鏈強化合作的政策方針。日美有意掌握主動權，在太空對抗日益升高的俄、中威脅。

日本讀賣新聞報導，拜登預計5月22到24日訪問日本，不只一位日美政府相關人士透露，日美政府正進行協調，將把相關政策方針加入23日領袖會談後發表的共同聲明內。

在太空合作部分，雙方為確保海洋安全，將推動與共享人造衛星情報偵測可疑船舶等相關的「海域意識」（MDA）系統。面對中國在東海及南海強化發展海洋，僅靠美國衛星網難以蒐集廣域情資，這讓美方對日本的衛星抱有強烈期待。

日美也將強化合作讓多枚小型衛星像星座般運作的觀測網「衛星星座」（satellite constellation）。衛星星座被認為可用在偵測與追蹤中俄與北韓都在研發的極音速武器，日本有意從研發階段開始參與美國正持續建構的觀測網。

至於美國主導讓太空人重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，預料日美雙方也將合作。

中俄利用飛彈攻擊人造衛星的「反衛星武器」等太空實驗，成為日美安保對策當急要務之一，日美領袖料將確認主導在太空制訂國際規範，並考量在24日舉行的「四方安全對話」（Quad）峰會上，就有關合作利用太空進行討論。

在半導體領域部分，由於美中對立升高經濟安全保障上的重要性，日美將以強化在兩國生產及採購的態勢為目標。為共同研究2奈米以下製程等最先進技術，雙方正以成立作業部會為方向進行檢討。

有關日美半導體合作，日本經濟產業大臣萩生田光一5月初在美與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會談，宣示「在日美與盟國等地區強化供應鏈韌性」等內容的基本原則；日美領袖此次會談也將以先進技術實用化為目標，確認強化彼此合作。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110514